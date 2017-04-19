"Ювентус" виходить у півфінал ЛЧ, "Барселона" не повторила трюк з домашнім камбеком

Туринський "Ювентус" вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, зігравши у гостях внічию з "Барселоною", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Господарям "Камп Ноу" так і не вдалося реабілітуватися за поразку в Турині тиждень тому з рахунком 0:3. Знаменитий італійський захист був дуже надійним: Мессі, Суарес, Неймар і решта каталонців мали мінімум нагод для взяття воріт.

"Барселона" вперше у цьому сезоні Ліги чемпіонів не змогла виграти в рідних стінах.

Натомість "Ювентус" на чолі зі знаменитим голкіпером Джанлуїджі Буффоном не пропускає в Європі вже 531 хвилину.

"БАРСЕЛОНА" - "ЮВЕНТУС" - 0:0