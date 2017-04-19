Матч Ліги чемпіонів "Боруссія" - "Монако" розпочався з 5-хвилинною затримкою
Автобус з гравцями німецької команди на в'їзді на стадіон затримали на 22 хвилини без пояснення
Початок матчу чвертьфіналу футбольної Ліги чемпіонів між французьким «Монако» і німецькою «Боруссією» з Дортмунда було відкладено на п'ять хвилин, повідомляє Get French Football.
Це сталося з причини пізнього прибуття німецької команди на стадіон. Перед в'їздом на арену поліція зупинила клубний автобус «Боруссії» і затримала його на 22 хвилини. При цьому, жодних пояснень від представників поліції так і не було.
Як повідомляв УНІАН, тиждень тому перший матч команд був перенесений на один день через вибухи біля клубного автобуса німецької команди. Тоді постраждав один гравець - Марк Бартра, у якого діагностували перелом руки та психологічний шок.
Наступного дня після вибуху він був виписаний з лікарні.