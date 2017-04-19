"Динамо" та "Шахтар" на "Олімпійському" розсудить арбітр з Харкова

Відоме ім'я арбітра, який цієї п'ятниці судитиме центральний поєдинок 26-го туру Прем'єр-ліги "Динамо" - "Шахтар".

На українському класичному дербі працюватиме бригада рефері на чолі з Костянтином Трухановим з Харкова, повідомляє офіційний сайт УПЛ. Асистентами рефері виступатимуть Олександр Войтюк (Запоріжжя) і Олег Плужник (Харків), четвертий арбітр – Юрій Можаровський (Львів).

Читайте такожЯк арбітр Кашшаї вбивав "Баварію" в Мадриді (відео)41-річний Костянтин Труханов працює на матчах Прем’єр-ліги з 2012 року, у нинішньому сезоні має в доробку 10 матчів вищого дивізіону. У середньому за кожну гру він виносить 5 попереджень. Лише одного разу у цьому сезоні він вилучив гравця з поля та призначив один пенальті.

Матч "Динамо" - Шахтар" розпочнеться 21 квітня о 20.00 на столичному НСК "Олімпійський".