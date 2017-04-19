Клуб "Баварія" подав апеляцію проти дій іспанської поліції

"Баварія" незадоволена діями іспанської поліції під час чвертьфінального матчу проти "Реала", який відбувся вчора в Мадриді.

Під час поєдинку відбулася сутичка фанатів німецького клубу з поліцією на трибунах "Сантьяго Бернабеу". Правоохоронці використовували кийки проти вболівальників гостей.

Читайте такожТри гравця "Баварії" увірвалися в суддівську кімнату після матчу з "Реалом" "Баварія" вважає дії іспанської поліції абсолютно недоречними і надмірними. Німецький клуб вже подав апеляцію в УЄФА проти дій іспанської поліції. Крім того, клуб вимагає пояснити поведінку поліцейських", – йдеться в заяві на офіційному сайті "Баварії".

"Реал" переміг "Баварію" з рахунком 4:2 і вийшов у півфінал Ліги чемпіонів.