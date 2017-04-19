Гравець "Шахтаря" Ордець через травму може пропустити матч з "Динамо"

Донецький «Шахтар» продовжує підготовку до центрального поєдинку 26-го туру Прем'єр-ліги України проти київського «Динамо», повідомляє офіційний сайт гірників.

Вранці 19 квітня донеччани провели у Ворзелі чергову сесію, яка складалась з розминки і відпрацювання тактичних елементів. В кінцівці, розділившись на три команди, футболісти зіграли міні-турнір на половині поля.

Травмований Іван Ордець продовжує відновлюватися, займаючись під наглядом фізіотерапевтів.

Воротар Олег Кудрик, півзахисник В'ячеслав Танковський і нападник Андрій Борячук приєдналися до молодіжного складу «гірників», де будуть готуватися до зустрічі з однолітками з «Динамо».

Як повідомляв УНІАН, матч «Динамо» – «Шахтар» відбудеться 21 квітня на НСК «Олімпійський» в Києві. Початок о 20:00.

УНІАН покаже відео онлайн-трансляцію гри. ТВ-трансляція - на телеканалі "2+2".