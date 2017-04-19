Як арбітр Кашшаї вбивав "Баварію" в Мадриді (відео)
Угорський суддя допустив як мінімум чотири грубі помилки в матчі "Реал" - "Баварія" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
Кілька спірних рішень арбітрів на чолі зі скандально відомим Віктором Кашшаї допомогли "Реалу" переграти "Баварію".
Віктор Кашшаї у 2012 році став ворогом також і українських вболівальників: саме він не зарахував гол збірної України у ворота англійців на Євро-2012.
Ключові помилки Кашшаї у матчі "Реал" - "Баварія":
арбітр не став вилучати Каземіро, тоді як гравець "Реала" явно напросився на другу жовту картку;
на 84-й хвилині – друга жовта картка Артуро Відалю, який зіграв у м'яч, і як результат - вилучення у складі "Баварії";
на 104-й хвилині за рахунку 1:2 Роналду забив найважливіший гол матчу, перебуваючи у метровому офсайді;
на 109-й хвилині Роналду ще раз забиває з офсайду.
Далі - відео twitter.
Real Madrid VS Bayern Munich: the biggest daylight robbery of all time.— Monzi (cvg) (@MagicOfBarca) 18 квітня 2017 р.
This is what people think "scandal of the bridge" was. pic.twitter.com/10nb5Kguvx