Як арбітр Кашшаї вбивав "Баварію" в Мадриді (відео)

Кілька спірних рішень арбітрів на чолі зі скандально відомим Віктором Кашшаї допомогли "Реалу" переграти "Баварію".

Віктор Кашшаї у 2012 році став ворогом також і українських вболівальників: саме він не зарахував гол збірної України у ворота англійців на Євро-2012.

Ключові помилки Кашшаї у матчі "Реал" - "Баварія":

арбітр не став вилучати Каземіро, тоді як гравець "Реала" явно напросився на другу жовту картку;

на 84-й хвилині – друга жовта картка Артуро Відалю, який зіграв у м'яч, і як результат - вилучення у складі "Баварії";

на 104-й хвилині за рахунку 1:2 Роналду забив найважливіший гол матчу, перебуваючи у метровому офсайді;

на 109-й хвилині Роналду ще раз забиває з офсайду.

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