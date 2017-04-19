Воротар "Баварії" Нойєр в матчі з "Реалом" зламав ногу і пропустить залишок сезону

Воротар "Баварії" і збірної Німеччини Мануель Нойєр пропустить залишок футбольного сезону. Гравець не зможе зіграти в матчах за клуб і, швидше за все, пропустить турнір збірних Кубок конфедерацій, який відбудеться з 17 червня по 2 липня.

У вівторок в матчі з "Реалом" Нойєр отримав перелом ноги. Як повідомив виконавчий директор "Баварії" Карл-Хайнц Румменігге, відновлення голкіпера після травми займе вісім тижнів.

"Реал" переміг "Баварію" з рахунком 4:2 в овертаймі і вийшов у півфінал.