"Арбітр, браво!" - лідер "Баварії" саркастично оцінив роботу судді у скандальному матчі в Мадриді
13:50, 19 квітня 2017Футбол
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Угорський рефері Віктор Кашшаї допустив кілька грубих помилок на користь гравців "Реала" у матчі у вівторок, вважають в "Баварії".
"Баварія" вважає, що угорець Кашшаї "вбив гру" в Мадриді / Reuters
Атакуючий півзахисник "Баварії" Франк Рібері висловив своє невдоволення суддівством угорського арбітра Віктора Кашшаї у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з "Реалом", повідомляє Проспорт ТСН.
Футболіст опублікував в Instagram Stories фото, на яких помітно, що Кріштіану Роналду був в офсайді, забиваючи другий і третій голи мадридців.
"Рік важкої роботи. Спасибі, арбітр, браво!", - написав Рібері.
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