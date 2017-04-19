"Арбітр, браво!" - лідер "Баварії" саркастично оцінив роботу судді у скандальному матчі в Мадриді

Атакуючий півзахисник "Баварії" Франк Рібері висловив своє невдоволення суддівством угорського арбітра Віктора Кашшаї у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з "Реалом", повідомляє Проспорт ТСН.

Футболіст опублікував в Instagram Stories фото, на яких помітно, що Кріштіану Роналду був в офсайді, забиваючи другий і третій голи мадридців.

"Рік важкої роботи. Спасибі, арбітр, браво!", - написав Рібері.