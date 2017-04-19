"Арбітр, браво!" - лідер "Баварії" саркастично оцінив роботу судді у скандальному матчі в Мадриді

13:50, 19 квітня 2017
Футбол
347

Угорський рефері Віктор Кашшаї допустив кілька грубих помилок на користь гравців "Реала" у матчі у вівторок, вважають в "Баварії".

false

Атакуючий півзахисник "Баварії" Франк Рібері висловив своє невдоволення суддівством угорського арбітра Віктора Кашшаї у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з "Реалом", повідомляє Проспорт ТСН.

Футболіст опублікував в Instagram Stories фото, на яких помітно, що Кріштіану Роналду був в офсайді, забиваючи другий і третій голи мадридців.

"Рік важкої роботи. Спасибі, арбітр, браво!", - написав Рібері.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Реал#Баварія#Ліга чемпіонів