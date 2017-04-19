Право на проведення футбольного ЧС дозволяє Путіну підтримувати своє его - сенатор США

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) має перенести чемпіонат світу з футболу 2018 року з Росії в іншу країну у зв'язку з атаками РФ на Сирію. Таку гучну заяву зробив сенатор США Річард Блюменталь.

Американський політик в інтерв'ю News8 заявив про намір написати лист у ФІФА з закликом позбавити Росію ЧС-2018. Він переконаний, що знайде підтримку у Міжнародній федерації футболу.

"Я сподіваюся, що цей лист принесе успіх і провідні члени ФІФА його підтримають. При цьому, якщо буде необхідно, я готовий робити подальші кроки в цій справі. Право на проведення чемпіонату світу - більше, ніж просто символічний жест - це нагорода для Росії. Вона дозволяє Путіну бути на вершині і підтримує його его у скоєнні найжахливіших і найогидніших дій, які коли-небудь бачив світ", - сказав Блюменталь.