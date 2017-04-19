Кріштіану Роналду забив 100 голів у Лізі чемпіонів й побив відразу два вічних рекорди

Нападник футбольного клубу "Реал Мадрид" Кріштіану Роналду став першим гравцем в історії, який забив 100 голів в основній стадії Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Баварії", в якому іспанська команда перемогла з рахунком 4:2, форвард оформив хет-трик. Таким чином, після другого гола у цій зустрічі португальський футболіст записав на свій рахунок ювілейний гол.

Друге місце за кількістю забитих м'ячів у Лізі чемпіонів посідає форвард "Барселони" Ліонель Мессі - на його рахунку 94 голи.

Крім того, лідер "вершкових" побив рекорд клубу за кількістю голів на "Сантьяго Бернабеу". Забивши свій 211-й гол на домашньому стадіоні, Роналду перевершив досягнення Альфредо Ді Стефано (210).

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня нападник мадридського "Реала" Кріштіану Роналду став першим в історії футболістом, який забив 100 голів в усіх клубних турнірах УЄФА.