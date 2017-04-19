Три гравця "Баварії" увірвалися в суддівську кімнату після матчу з "Реалом"

Після матчу Ліги чемпіонів "Реал" - "Баварія" три гравці німецького клубу вдерлися в суддівську кімнату, щоб висловити свої претензії арбітру з Угорщини Віктору Кашшаї, який обслуговував матч, повідомляє Sport.es.

Тьяго Алькантара, Артуро Відаль і Роберт Левандовські вимагали особистої бесіди з бригадою на чолі з Віктором Кошшаї, яка прийняла ряд спірних рішень в ключові моменти матчу. У конфлікт змушені були втрутитися поліцейські, які вивели гравців з суддівської.

Відаль був вилучений з поля в самій кінцівці основного часу матчу, на 84-й хвилині, коли йому була показана спірна друга жовта картка. Крім того, в "Баварії" вважають, що в додатковий час другий і третій м'ячі "Реала" були забиті з положення поза грою. Обидва голи забив лідер "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Крім того, своє обурення на післяматчевій прес-конференції висловив також наставник "Баварії" Карло Анчелотті, який вкрай негативно прокоментував рішення рефері в матчі з "Реалом".

Як повідомляв УНІАН, "Реал" обіграв "Баварію" в додатковий час - 4:2 (основний час 1:2) і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.