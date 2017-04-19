Три м'ячі Кріштіану Роналду виводять "Реал" у півфінал Ліги чемпіонів, "Баварія" вилітає

У Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" завершився другий поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між мадридським "Реалом" і мюнхенською "Баварією".

Основний час поєдинку завершився з рахунком 1:2, і командам довелося грати додаткові 30 хвилин. В овертаймі ефективнішим виявився "Реал", який в цей час мав на одного гравця більше (у "Баварії" вилучений Відаль).

Героєм поєдинку, як і тиждень тому, став Кріштіану Роналду, який оформив хет-трик.

РЕАЛ МАДРИД - БАВАРІЯ - 4:2

Голи: Левандовський, 53, з пенальті (0:1), Роналду, 76 (1:1), Серхіо Рамос, 78, автогол (1:2), Роналду, 105 (2:2), Роналду, 110 (3:2), Асенсио, 112 (4:2)