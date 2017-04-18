На Тернопільщині легенди мадридського "Реалу" провели футбольні майстер-класи

Колишні гравці футбольного клубу «Реал» Франсіско Павон та Іван Перес 17-18 квітня провели на Тернопільщині майстер-класи з юними спортсменами, повідомляє "Доба".

Ветерани знаменитого клубу з Мадрида відвідали Збараж, Великі Гаї, Чортків і Зборів. На головних аренах цих чотирьох населених пунктів відбулись короткі футбольні матчі за участю юних місцевих футболістів на чолі з легендарними іспанцями.

Переможець Ліги чемпіонів, двічі чемпіон Іспанії, володар Міжконтинентального кубка, Суперкубка УЄФА та Суперкубка Іспанії – 37-річний оборонець Франсіско Павон перед початком майстер-класу у Великих Гаях розповів про головну мету приїзду на Тернопільщину:

«Найголовніше - це провести час з дітьми. Ми знаємо, що в усьому світі діти люблять грати у футбол. І нашою головною ціллю є поспілкуватися з ними, показати головні базові принципи футболу, підтримати їх у розвитку спортивному і футбольному загалом».

«Наше завдання - навчити змагальності, відчуття конкуренції з повагою, - наголошує екс-«реалівець» Іван Перес. - Діти мають розуміти, що вони між собою друзі, але у футболі вони можуть конкурувати. Крім самого футболу, є цікавий вид діяльності – це тренування. Через тренування теж передаємо любов до цього виду спорту».

Іван Перес грав у «Реалі» у сезоні-1996/97, він зіграв небагато поєдинків за перший склад «вершкових», але також пограв на високому рівні за кілька іспанських та французьких клубів.

Франсіско Павон та Іван Перес після закінчення кар’єри у великому футболі виступають за команду легенд мадридського «Реалу», яка проводить товариські матчі, пропагуючи футбол та свій рідний клуб на різних континентах.

В Україну вони приїхали за підтримки народного депутата України, голови Федерації футболу Тернопільської області Тараса Юрика та Фундації зірок світового футболу “Діти”. Тарас Юрик передав футболістам подарунки – українські вишиванки. Після основної частини спортивного заходу відбулися фото- та автографсесії гравців мадридського «Реалу» з усіма бажаючими.

Організатори переконані, що приїзд легендарних футболістів іспанського «Реалу» дасть поштовх розвитку дитячо-юнацького футболу на Тернопільщині.