"Шахтар" розпочав продаж квитків на травневий матч з "Динамо"

18 квітня стартував продаж квитків на матч 31-го туру Прем'єр-ліги «Шахтар» – «Динамо», повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

Гра відбудеться в Харкові на ОСК «Металіст» (базовий день – 26 травня).

Реалізація квитків пройде в два етапи. З 18 по 23 квітня придбати квитки зможуть власники абонементів, вболівальники, які відвідали в 2017 році в Харкові одну або кілька ігор «гірників» у чемпіонаті України (отримають СМС зі спеціальним кодом), любителі футболу, які купили квитки на зустріч «Шахтар» – «Олександрія» (окремо поверненню не підлягають).

На другому етапі, з 24 квітня, квитки надійдуть у вільний продаж.

Вартість квитків у сектори категорії Standard будуть варіюватися від 30 до 200 гривень, Club 1936 - 700 грн. Shakhtar Lounge - 2 000 і Sky Box 5 000 грн.

Каси ОСК «Металіст» працюють з 9:00 до 20:00 без перерви.

Як повідомляв УНІАН,в найближчу п'ятницю, 21 квітня, відбудеться матч третього кола УПЛ "Динамо" - "Шахтар". Початок гри на НСК "Олімпійський" - о 20.00