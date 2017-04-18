Клуби УПЛ проголосують за варіант формату проведення наступного сезону до 20 квітня - ЗМІ

Клуби української Прем'єр-ліги до 20 квітня проведуть голосування за свій варіант проведення чемпіонату сезону-2017/18, повідомляє SportArena.

Керівництво УПЛ минулого тижня розіслало своїм учасникам п'ять проектів формату наступного чемпіонату. Прем'єр-ліга просить клуби обговорити їх, направити зауваження, щоб зібрати Робочу групу з питань розробки плану-календаря і формату.

Про терміни скликання такої групи ліга повідомить клубам пізніше.

Всі п'ять запропонованих клубам варіантів передбачають участь 12 команд, а також подальший поділ на дві або три групи після першого етапу. Принципова різниця форматів в кількості та суті стикових матчів.

Як повідомляв УНІАН, нинішній сезон чемпіонату України проводиться за форматом, згідно якого 12 команд після двох кіл поділені на дві шістки. Перша веде боротьбу за чемпіонство і вихід в єврокубки, а друга — за виживання в еліті.