Київське "Динамо" представило проморолик до матчу з "Шахтарем" (відео)
16:03, 18 квітня 2017Футбол
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Центральна гра чергового туру УПЛ відбудеться найближчої п'ятниці.
Квитки на матч "Динамо" - "Шахтар" надійшли в продаж / facebook.com/fcdynamoua
Футбольний клуб "Динамо" (Київ) представив проморолик до майбутнього матчу з донецьким "Шахтарем" на своєму YouTube-каналі.
Центральний поєдинок 26-го туру Ліги Парі-Матч, матч лідерів чемпіонату, принципове протистояння «Динамо» - «Шахтар» відбудеться в найближчу п'ятницю, 21 квітня, буде транслюватися в прямому ефірі на сайті УНІАН.
ТБ-трансляція - на телеканалі «2+2».
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