Київське "Динамо" представило проморолик до матчу з "Шахтарем" (відео)

Центральна гра чергового туру УПЛ відбудеться найближчої п'ятниці.

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) представив проморолик до майбутнього матчу з донецьким "Шахтарем" на своєму YouTube-каналі. Центральний поєдинок 26-го туру Ліги Парі-Матч, матч лідерів чемпіонату, принципове протистояння «Динамо» - «Шахтар» відбудеться в найближчу п'ятницю, 21 квітня, буде транслюватися в прямому ефірі на сайті УНІАН. ТБ-трансляція - на телеканалі «2+2».

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