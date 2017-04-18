Відома точна дата виборів президента ФФУ

Позачергові вибори президента ФФУ відбудуться 16 червня цього року.

На цю дату запланований позачерговий Конгрес ФФУ, на якому буде розглядатися питання обрання нового керівництва федерації. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Раніше президент федерації Андрій Павелко заявив про те, що планує балотуватися на новий термін. На пост глави ФФУ його вже висунули Рівненська, Київська та Харківська федерації футболу. Для участі у виборах необхідна підтримка семи колективних членів ФФУ.