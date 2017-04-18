Англійський "Челсі" влітку попрощається з легендарним Джоном Террі

Футбольний клуб "Челсі" офіційно повідомив, що багаторічний капітан "Синіх" Джон Террі влітку покине команду.

За інформацією офіційного сайту клубу, керівництво "Челсі" не буде продовжувати контракт із 36-річним захисником.

"Усі на "Стемфорд Брідж" хотіли б висловити величезну подяку Джону та побажати йому найкращих успіхів у майбутньому. За два десятиріччя Джон подарував нам багато миттєвостей для гордості за клуб", - йдеться у повідомленні.

Джон Террі зіграв за "Челсі" у 713 матчах починаючи з дебютного у 1998 році, і забив 66 м'ячів.

Крім того, він найтитулованіший гравець за історію клубу. Террі один раз виграв Лігу чемпіонів, тріумфував у чотирьох чемпіонатах Прем'єр-ліги, Лізі Європи, виграв п'ять Кубків Англії і три Кубки Ліги.

Сам Террі відзначив, що ще не визначився з майбутнім, але докладає усіх зусиль, щоб допомогти команді у цьому сезоні, в якому "Челсі" - головний претендент на чемпіонство в Англії.

Додамо, на оборонця претендують ряд китайських та арабських клубів.