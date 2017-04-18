У Харкові може пройти відбірковий матч ЧС-2018 Україна - Туреччина

Губернатор Харківської області Юлія Світлична запропонувала провести в Харкові матч відбору на чемпіонат світу-2018 між Україною і Туреччиною, повідомляє SportArena з посиланням на телеканал "Футбол".

Напередодні арену "Металіст", яка за місяць прийме фіналу Кубка України, проінспектував президент Федерації футболу України Андрій Павелко і залишився задоволений побаченим, а разом з губернатором Харківської області Юлією Світличною обговорив можливість проведення найближчого домашнього матчу відбору на чемпіонат світу-2018 проти Туреччини в Харкові. З такою пропозицією Світлична вже звернулася до ФФУ.

«Нам вдалося привезти до Харкова європейські матчі, за що велика подяка Федерації футболу України. В найскладніший час нам вдалося дати поштовх розвитку футболу в Харківській області», — сказала Світлична в інтерв'ю телеканалу Футбол 1.

Читайте такожФФУ веде переговори з Аргентиною, Німеччиною та Італією про організацію спарингів для збірної При цьому Андрій Павелко думає, що Виконком одноголосно підтримає ідею проведення матчу з турками в Харкові: «За короткий термін після повернення в Харків міжнародних матчів ми вже побачили тут і збірну, і "Шахтар", а сьогодні ми обговорили пропозицію щодо матчу Україна – Туреччина. Думаю, на Виконкомі буде одностайна підтримка».

Нагадаємо, у поточному календарному році до Харкова переїхав "Шахтар", який раніше грав свої домашні матчі у Львові.

Як повідомляв УНІАН, матч 7-го туру відбору на ЧС-2018 Україна — Туреччина відбудеться 2 вересня. На даний момент в турнірній таблиці суперники ділять 3-4 місця, набравши 8 очок. Лідирує команда Хорватії (13), слідом йде Ісландія (10).