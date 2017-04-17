11-річний син Зідана, який грає за дитячу команду "Реала", забив вирішальний гол "Барселоні" (відео)

23 квітня відбудеться знамените іспанське «Ель-Класико» - матч між "Реалом" і "Барселоною". Напередодні поєдинку грандів іспанського та світового футболу стосунки між собою з'ясовували дитячі команди обох клубів (U-12).

Читайте такожЗідан включив до складу мадридського "Реала" двох своїх синівСильнішими виявилися мадридці, які з мінімальним рахунком обіграли юних каталонців, повідомляє Foot Mercato. Єдиний гол у поєдинку забив 11-річний Ельяс Зідан, який є наймолодшим з чотирьох синів наставника головної команди «Реала» Зінедіна Зідана.

Один з кращих гравців в історії футболу Зінедін Зідан має чотирьох синів, і всі вони також грають у футбол. Енцо Зідан (1995 року народження) - атакуючий півзахисник, Лука Зідан (1998 р.н.) - воротар, Тео Зідан (2002 р.н.) - нападник, Ельяс Зідан (2005 р.н.) - півзахисник.