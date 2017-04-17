Зірка мадридського "Реала" не зіграє у вівторок з "Баварією"

Атакуючий півзахисник «Реала» і збірної Уельсу Гарет Бейл не зможе допомогти своєму клубу в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської «Баварії», повідомляє видання AS.

Валлієць отримав травму у першій грі в Мюнхені, яка завершилася на користь його команди з рахунком 2:1. Валлієць також пропустив суботній матч чемпіонату Іспанії проти хіхонського «Спортінга» (3:2).

Поєдинок «Реал» - «Баварія» 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у вівторок в Мадриді.