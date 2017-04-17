Підпис голови Комітету ФФУ, який скасував матч "Полтава" - "Шахтар", був підробкою - Профутбол

Справа про незіграний матч 1/4 фіналу Кубка України між «Полтавою» та «Шахтарем» отримала несподіване продовження.

"Профутбол" звернувся до київської незалежної судово-експертної установи, яка провела графологічну експертизу документа про скасування гри. Питання викликав підпис голови комітету Геннадія Прокопивича, який був не схожий на його попередні підписи.

«Це досить груба підробка. Зазвичай, якщо намагаються підробити підпис, то роблять це більш старанно. Підпис Прокоповича у цьому протоколі виконаний не ним, а іншою особою з наслідуванням», — запевняє графолог Олена Кривошеїна.

Читайте такожКДК вивів "Шахтар" у півфінал Кубка України з футболуСам Прокопович всіляко спростовує сумніви в достовірності підпису.

«Я не знаю, чому є сумніви, що підпис не мій. Я своє рішення озвучив на КДК. Це мій підпис, і крапка», — сказав Прокопович.

Нагадаємо, ФФУ заборонила клубу "Полтава" приймати "Шахтар" на стадіоні "Локомотив" через поганий стан газону на арені. "Полтаві" було зараховано технічну поразку, але клуб не згоден з рішенням КДК ФФУ і буде подавати апеляцію.