Український півзахисник Руслан Малиновський забив красивий гол у Бельгії (відео)

Півзахисник збірної України і бельгійського клубу «Генк» Руслан Малиновський відзначився голом і результативною передачею в матчі чемпіонату Бельгії проти «Кортрейка». Команда Малиновського здобула в гостях велику перемогу з рахунком 3:0.

Руслан Малиновський відкрив рахунок на 34-й хвилині прекрасним ударом зі штрафного.

На 67-й хвилині українець зробив гольову передачу на партнера по команді, після чого рахунок став 2:0 на користь гостей. Наприкінці зустрічі "Генк" забив третій м'яч. У складі «Кортрейка» весь матч на полі провів ще один український футболіст, вихованець "Шахтаря" Андрій Тотовицький.

77% вболівальників "Генка" визнали Малиновського кращим гравцем зустрічі.

Відзначимо, що "Генк" є також чинним чвертьфіналістом Ліги Європи. У четвер на своєму полі бельгійці прийматимуть свого суперника - іспанську "Сельту".