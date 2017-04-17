Зірваний матч чемпіонату Франції: як фанати "Бастії" напали на гравців "Ліону" (відео)

Матч 33-го туру чемпіонату Франції між "Бастією" та "Ліоном" було зірвано через поведінку фанатів команди-господарки. Про це повідомляє офіційний сайт клубу "Ліон".

Ще до початку матчу фанати влаштували напад на гравців "Ліона", які йшли до роздягальні після розминки. Після інциденту матч вирішили проводити, проте вже у перерві фанати "Бастії" знову вибігли на поле - цього разу більш масовано. Під час проходу футболістів до роздягалень фанати спробували напасти на воротаря гостей Антоні Лопеша, до потасовки втрутились інші гравці та персонал стадіону.

Після цього інспектор матчу прийняв рішення не догравати зустріч. Представники «Ліону» зуміли залишити стадіон через деякий час, автобус команди супроводжувала поліція.

Долю матчу буде вирішено пізніше, як і долю домашнього стадіону "Бастії", який, скоріше за все, дискваліфікують.