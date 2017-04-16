Одеський "Чорноморець" обіграв "Олександрію" і загострив інтригу у боротьбі за Лігу Європи

В останньому матчі 25-го туру Прем'єр-ліги один одному протистояли конкуренти у боротьбі за вихід у єврокубки. "Олександрію" і "Чорноморец" розділяли напередодні гри 3 очки у турнірній таблиці.

Матч проходив в Олександрії, хоча господарем гри був "Чорноморець": у даний момент на стадіоні в Одесі йде відновлення трав'яного покриття.

Перший тайм пройшов без гольових моментів - на полі було багато боротьби і мало ударів по воротах.

Гостріше стало по перерві - Бондаренко втратив можливість вивести "Олександрію" вперед. А ось номінальні господарі реалізували свій шанс на 84-й хвилині: подачу Андрієвського з кутового замкнув Коркішко.

Другий недільний матч завершився також з рахунком 1:0 - до цього з цим же результатом "Волинь" здолала "Зірку".

Інтрига у боротьбі за 4-6 місця у турнірній таблиці загострилася ще більше: "Олімпік" має 35 очок, "Олександрія" і "Чорноморець" - по 34.