"Волинь" завдяки перемозі над "Зіркою" залишила останнє місце у чемпіонаті України

Відбувся передостанній матч 25-го туру української Прем'єр-ліги. У Луцьку місцева "Волинь" приймала в рідних стінах кропивницьку "Зірку".

Підопічні Віталія Кварцяного вийшли вперед у першому таймі. На 32-й хвилині Юрій Романюк віддав гострий пас на Сергія Петрова, який уникнув офсайду, обіграв голкіпера і закатив м'яч у порожні ворота.

Один з ключових епізодів стався у середині другої половини гри. На 67-й хвилині гравець "Зірки" Дмитро Білоног отримав друге попередження (за симуляцію) і був вилучений.

Гості, втім, мали чудову нагоду зрівняти рахунок, але Адерінсола Есеола не влучив у ворота з вбивчої позиції.

Тож "Волинь" перемогла з мінімальним рахунком 1:0, набрала 13 очок і залишила підвал турнірної таблиці (12 пунктів - у "Дніпра").