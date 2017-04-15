"Дніпро" зіграв внічию зі "Сталлю" у матчі УПЛ

У Дніпрі завершився матч 25-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймав "Сталь" з Кам'янського і зіграв внічию, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 0:0.

Матч проходив з невеликою територіальною перевагою господарів поля, але домогтися важливої з турнірної точки зору перемоги дніпряни так і не зуміли.

Таким чином, у "Дніпра" тепер 12 очок і команда на два бали випереджає луцьку "Волинь" у боротьбі за 11-12 місця турнірної таблиці УПЛ. У "Сталі" - 28 очок, команда ділить 7-8 місця з полтавською "Ворсклою".