"Шахтар" розгромив "Олімпік" в матчі Прем'єр-ліги

На столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч 25-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому донецький "Олімпік" приймав земляків з "Шахтаря" і програв з великим рахунком, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 0:4.

Гірники мали велику ігрову і територіальну перевагу протягом всього матчу і відкрили рахунок вже на 7-й хвилині. Срна на правому фланзі обіграв опонента і зробив навіс на лінію воротарського, аТайсон несильним ударом головою по дузі відправив м'яч у дальній кут. На 37-й хвилині "гірники" подвоїли перевагу. Марлос з центру поля зробив пас на хід Бернарду, який технічно на прийомі обіграв Олійника і точно пробив у ближній кут.

Після перерви гірники забили ще два голи протягом 3-х хвилин. На 58-й хвилині Поступаленко при виході з оборони віддав неточну передачу і "Шахтар" провів швидку атаку. Марлос зробив розрізну передачу в штрафну на Тайсона, бразилець в дотик відіграв голкіпера і Віктор Коваленко відправив м'яч у порожні ворота. А на 61-й Факундо Феррейра реалізував пенальті.

Таким чином, "Шахтар" зберіг відрив від "Динамо" в 11 балів (66 проти 55), в той час, як "Олімпік" залишився на 4-му місці з 35 балами в активі.