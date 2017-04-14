"Динамо" обіграло "Зорю" в гостьовому матчі Прем'єр-ліги

У Запоріжжі завершився центральний матч 25-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" програла київському "Динамо" з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт турніру.

Доля матчу вирішилася в кінцівці першого тайму, коли гол забив Денис Гармаш. Після довгої передачі Морозюка Гармаш з центру увірвався в штрафну, і з другої спроби зміг точно пробити по воротах.

У час, що залишився, кияни впевнено втримали свою перевагу.

Таким чином, "Динамо" збільшило відрив від "Зорі" в турнірній таблиці до 14 очок - 55 проти 41, фактично вирішивши долю боротьби за 2-е місце в підсумковій таблиці УПЛ.

Окрім того, кияни скоротили відрив від "Шахтаря" до 8 балів (55 проти 63), який проведе свій наступний матч у суботу, 15 квітня, проти земляків з "Олімпіка".