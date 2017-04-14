ФФУ веде переговори з Аргентиною, Німеччиною та Італією про організацію спарингів для збірної

ФФУ веде переговори з Аргентинської федерацією футболу щодо проведення товариського матчу зі збірною України, а також обговорює таку можливість з Німецьким футбольним союзом та Італійською федерацією футболу.

Про це повідомив президент ФФУ Андрій Павелко - його слова передає Sport Arena.

Андрій Павелко вважає, що вибір суперників для товариських матчів повинен узгоджуватися з Андрієм Шевченком і комітетом збірних.

«Кілька днів тому прийшло підтвердження від Аргентинської футбольної асоціації про можливий товариський матч наших збірних. Але все це ще знаходиться у стадії переговорного процесу.

Ми продовжуємо переговори з грандами. Спілкуємося з Німецьким футбольним союзом та Італійською федерацією футболу, іншими сторонами.

Окремо є ще бажання тренерського штабу і бачення, з яким суперником збірна України хоче проводити спаринги перед офіційними матчами. Це обговорюється з комітетом збірних і тренерами команди, і рішення по кожному товариського матчу має свої вагомі аргументи», – сказав Павелко.