У ФФУ пройдуть позачергові вибори президента в найближчі два з половиною місяці - Павелко

Конгрес ФФУ прийняв рішення провести позачергові вибори президента ФФУ. Вони відбудуться не пізніше 1 липня цього року. Про це на брифінгу розповів глава ФФУ Андрій Павелко. Також він додав, що вже висунув свою кандидатуру на участь у виборах, повідомляє Sport Arena.

«Вибори пройдуть щодо правил нинішнього Статуту ФФУ, до прийняття нового Статуту. З сьогоднішнього дня вже можна висувати кандидатури на вибори. Що стосується мене, то я вже висунув свою кандидатуру. Буде багато претендентів? Подивимося.

Це частина процесу реорганізації ФФУ. Закон України, який був виданий у 2013 році на 5 років, був присвячений реорганізації всіх громадських організацій. В рамках цього треба провести повну реорганізацію шляхом ліквідації старої громадської організації і створенням нової з повною передачею прав і майна.

Повна організація буде в руках ГО «Федерація футболу України». У нас є завдання продовжувати обраний шлях і досягати стратегічних цілей, досягнення яких поставлено раніше. Сьогодні ми чули про досягнення в багатьох сферах, і я сподіваюся, в найближчому майбутньому багато речей будуть зроблені вперше, а робота у федерації стане ще краще», — сказав Павелко.