Вісім фанатів "Лестера" засуджені на чотири місяці умовно після зіткнень з поліцією в Мадриді

Фанати англійського клубу "Лестер" отримали суворе покарання за безчинства у центрі Мадрида напередодні чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів проти іспанського "Атлетіко".

Як повідомляє Daily Mail, 8 фанатів "Лестера" засуджено до 4-х місяців позбавлення волі умовно. Усі вони пішли на угоду з правосуддям і визнали себе винними в нанесенні тілесних ушкоджень і безчинствах. В іншому випадку їм загрожував тривалий судовий процес і тривале ув'язнення.

Прокурор вимагав для затриманих позбавлення волі на строк до трьох років. Замість цього суддя виніс погоджений термін - чотири місяці з відстрочкою на два роки.

Фанати "Лестера" відзначилися хуліганською поведінкою у середу напередодні матчу проти "Атлетіко".

Англійці влаштували безлади на головній площі Мадрида Каса-де-Панадерія та вигукували лозунги: "Іспанські покидьки, Гібралтар – наш", а також влаштували сутички з поліцією.