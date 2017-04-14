Тимощука виключили з Виконкому ФФУ, замість нього прийняли Зозулю

15:21, 14 квітня 2017
Футбол
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За виключення Тимощука зі складу Виконавчого комітету федерації проголосували 90 членів Конгресу ФФУ.

Анатолій Тимощук позбавлений місця у Виконкомі ФФУ / www.dynamo.kiev.ua

Анатолій Тимощук виключений з Виконавчого комітету Федерації футболу України. За таке рішення (90 - "за") проголосували у п'ятницю, 14 квітня, на Конгресі ФФУ, повідомляє Champion

Замість нього у Виконком ФФУ увійде Роман Зозуля (усі проголосували - "за", лише один утримався).

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Відзначимо, що у складі Виконавчого комітету ФФУ повинен бути діючий футболіст-професіонал. Анатолій Тимощук взимку прийняв рішення про завершення своєї професійної кар’єри гравця і почав працювати тренером в російському "Зеніті".

Тим часом у Луцьку фанати "Волині" вимагають позбавити Тимощука звання "Почесного громадянина Луцька".

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Теги: #футбол#ФФУ