Ібрагімович: З моїм виходом на поле Ліга Європи перетворюється в Лігу чемпіонів

Форвард збірної Швеції та англійського "Манчестер Юнайтед" Златан Ібрагімович висловився про рівень нинішнього розіграшу Ліги Європи і свій внесок у турнір, повідомляє Ladbrokes.

"Ліга Європи стала Лігою Чемпіонів у той момент, як я вийшов на поле у матчі цього турніру", - сказав Ібрагімович.

Раніше швед також заявляв про те, що покине МЮ, якщо команда за підсумками сезону не потрапить в Ліу чемпіонів розіграшу 2017/18. Для цього "манкуніанцям" необхідно виграти ЛЄ, або потрапити в Топ-4 за підсумками чемпіонату Англії.

Як повідомляв УНІАН, напередодні МЮ не зміг виграти в гостях у бельгійського "Андердехта" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Гості вели в рахунку, але пропустили гол у кінцівці зустрічі - 1:1.