Прем'єр-ліга, 25-й тур, "Волинь" - "Зірка": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить черговий матч 25-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймає "Зірку" з Кропивницького, повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди, які займають останнє, 12-е і 9-е місця, відповідно.

У "Зірки" на даний момент 26 очок на рахунку і великий запас міцності перед командами, що займають останні 11-12 місця - "Дніпром" (11) та "Волинню" (10). У цій ситуації очки вкрай важливі для луцького клубу. Команда бореться з "Дніпром" і "Карпатами" (17) за 10-е місце і збереження прописки в УПЛ.

Матч "Волинь" - "Зірка" розпочнеться о 14.00 у Луцьку

ТБ-трансляцsя гри - телеканал УНІАН.