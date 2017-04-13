Постраждалий від вибуху гравець "Борусії" пропустить 4 тижні
18:21, 13 квітня 2017Футбол
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Марк Бартра пропустить близько місяця, однак він у хорошому настрої і рветься у гру.
У Бартри був діагностований перелом променевої кістки / twitter.com/BVB
Іспанський гравець "Борусії" Марк Бартра, який постраждав від вибуху біля автобусу команди перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Монако", перебуватиме поза футболом 4 тижні.
Про це повідомив у четвер головний тренер команди Томас Тухель, йдеться на офіційному сайті "Борусії.
"Марк Бартра пропустить 4 тижні. Однак він у хорошому настрої і рветься у гру", - відзначив Тухель.
Марк Бартра був прооперований у зв'язку з переломом руки і потраплянням інородного тіла у зап'ястя.
Пізніше поліція заявила, що було три вибухи біля автобуса "Борусії.
Зловмисник зізнався в скоєному.
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