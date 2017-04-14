Прем'єр-ліга, 25-й тур, "Зоря" - "Динамо": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Запоріжжі на "Славутич-Арена" проходить центральний матч 25-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймає київське "Динамо", повідомляє офіційний сайт турніру.

Зустрічаються команди, які займають 2-3 місця в турнірній таблиці.

Цей матч дуже важливий для обох команд з точки зору боротьби за путівку у відбірковий раунд Ліги чемпіонів. На даний момент, "Динамо" випереджає суперника на 9 очок у турнірній таблиці.

Перемога і збільшення переваги до 12 очок практично гарантує киянам 2-е місце і путівку в ЛЧ. У свою чергу, "Зоря" може скоротити відставання до 6 балів і відродити інтригу в боротьбі за 2-е місце в УПЛ.

Матч "Зоря" - "Динамо" розпочнеться у Запоріжжі о 19.00.

ТВ-трансляція - телеканал 2+2.