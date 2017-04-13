Берлусконі остаточно продав улюблену іграшку ФК "Мілан" китайцям

Власник футбольного клубу "Мілан" Сільвіо Берлусконі завершив процес продажу клубу китайському консорціуму Rossoneri Sport Investment Lux.

Як повідомляє офіційний сайт "Мілана", підконтрольна бізнесмену і політику компанія Fininvest завершила операцію з продажу 99,93 відсотка акцій новому власнику.

"Мілан" дістався консорціуму за 740 мільйонів євро, куди входить борг семиразового переможця Ліги чемпіонів, який оцінюється в 220 мільйонів євро, а також 90 млн євро витрат Fininvest, що виникли після очікування оформлення угоди довше запланованого терміну.

Rossoneri Sport Investment Lux підтвердили свої зобов'язання значно збільшити капітал клубу для посилення його фінансового стану.

Сільвіо Берлусконі був власником "Мілана" з 1986 року. За цей час команда виграла 29 трофеїв на внутрішній та європейській арені.

Угода про продаж "Мілана" було підписана 5 серпня 2016 року.