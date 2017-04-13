Команда українського тренера буде грати в російській футбольній прем'єр-лізі

Московське «Динамо», очолюване українським фахівцем Юрієм Калитвинцевим, забезпечило собі путівку в російську прем'єр-лігу. "Динамо" здобуло бажаного результату за сім турів до закінчення першості футбольної національної ліги (другого за силою дивізіону країни).

За підсумками сезону-2015/16 «Динамо» (Москва) вперше у своїй історії вилетіло з вищого дивізіону російського футболу.

Головним тренером московського «Динамо» є український фахівець, екс-наставник національної збірної України Юрій Калитвинцев.