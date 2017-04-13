Степаненко і Дентіньо повернулися в загальну групу напередодні матчу "Шахтаря" з "Олімпіком"

Донецький «Шахтар» продовжує підготовку до матчу 25-го туру української Прем'єр-ліги проти «Олімпіка», повідомляє офіційний сайт гірників.

Лідери чемпіонату на час змінили звичне поле спортивної бази «Святошин», і сьогоднішня сесія пройшла в смт Ворзель неподалік від Києва. Півторагодинне заняття складалося з ряду ігрових вправ. Попрацювавши над точністю передач з флангів, «гірники» провели двосторонку на все поле, а в кінцівці, розділившись на три команди, організували міні-турнір.

За окремою програмою тренувався Іван Ордець. Відзначимо повернення в загальну групу Тараса Степаненка та Дентіньо.

Донецьке дербі «Олімпік» – «Шахтар» відбудеться 15 квітня в Києві на стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського. Початок о 17:00.

Як повідомляв УНІАН, після 24-х турів чемпіонату України з футболу "Шахтар" випереджає київське "Динамо" на 11 очок.