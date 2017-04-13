Мексиканський футболіст намагався провезти через кордон 22 кілограми наркотиків

15:40, 13 квітня 2017
Футбол
91

Захисник мексиканської "Тіхуани" приховав контрабанду в обшивці авто і в запасному колесі.

Даніель Гомес / twitter.com

Гравець команди мексиканського клубу «Тіхуана» Даніель Гомес був затриманий на кордоні США з 22 кг метамфетаміну, інформує AP.

Гомес був затриманий 5 квітня при проходженні кордону в районі американського міста Сан-Дієго. Наркотики були виявлені в обшивці його автомобіля та в запасному колесі.

У четвер, 13 квітня федеральний суд в Сан-Дієго випустив постанову про арешт футболіста, який має громадянство США, до завершення розслідування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #наркотики#Мексика#контрабанда