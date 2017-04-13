Головний тренер московського "Локомотива" наполягає на продовженні контракту з українцем Михаліком

Тренер московського «Локомотива» виступає за те, щоб зберегти в складі команди її лідерів — Тараса Михалика, Рената Янбаева і Майкона Маркеса, повідомляють Извеcтия.

Контракти провідних гравців, які закінчуються влітку 2017 року, повинні бути продовжені, заявив екс-тренер київського "Динамо"Юрій Сьомін.

— Я справді хотів би, щоб контракти з Майконом, Михаликом і Янбаєвим були продовжені, — заявив наставник «залізничників».

Колишній тренер і спортивний директор московського «Локомотива» Борис Ігнатьєв зазначив, що за ігровими якостями у нинішньому сезоні Маркес Майкон, Ренат Янбаєв і Тарас Михалик заслуговують того, щоб залишитися в команді.

— Продовження контракту — завжди дуже складний процес, — пояснив «Известиям» Борис Ігнатьєв. — Потрібно враховувати не тільки спортивну, але і фінансову точку зору. Також дуже важливо розуміти той шлях, по якому надалі піде клуб, і чи потрібні йому ці гравці. Що стосується конкретно Майкона, Михалика і Янбаева, то всі троє за своїм ігровим якостям, безумовно, заслуговують того, щоб їм запропонували нові угоди. Самі гравці, думаю, теж погодяться залишитися в «Локомотиві», адже сьогодні це — одна з небагатьох команд в прем'єр-лізі зі стабільним фінансуванням, великою історією і серйозними амбіціями. Прогрес Майкона, Янбаева і Михалика в нинішньому сезоні очевидний, Сьомін давно знайомий з кожним і довіряє їм.

33-річний український захисник Тарас Михалик опинився в «Локомотиві» влітку 2013 року в статусі вільного агента. З тих пір він встиг взяти участь у 84 матчах і забити один гол.