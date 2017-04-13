Італійський "Ювентус" продовжив контракт з героєм гри з "Барселоною", подвоївши йому зарплатню

Герой першого чвертьфінального матчу "Ювентус" - "Барселона", аргентинський нападник "Юве" Пауло Дібала підписав новий контракт зі своїм клубом.

Нова угода буде діяти до 2022 року, повідомляє офіційний сайт "Ювентуса".

За інформацією італійських журналістів, згідно з новим контрактом 23-річний гравець буде отримувати 7 мільйонів євро на рік. Це робить Дібалу другим за окладом в італійському чемпіонаті після його партнера по «Ювентусу» Гонсало Ігуаїна.

Таким способом «Стара Синьйора» хоче убезпечити себе від втрати талановитого футболіста. У ЗМІ циркулюють чутки про те, що талановитим аргентинцем цікавляться іспанські "Реал" і "Барселона".

Дібала перейшов у «Ювентус» влітку 2015 року з «Палермо». У поточному сезоні на його рахунку 16 голів і 8 результативних передач в 36 поєдинках за "Ювентус".

У вівторок у матчі Ліги чемпіонів, де «Ювентусу» протистояла «Барселона», Пауло Дібала забив два голи, а туринський клуб виграв з рахунком 3:0.