Футболіст року в Англії: оприлюднено список номінантів
На нагороду найкращому футболістові англійської Прем'єр-ліги претендують Златан Ібрагімович з "МЮ", Еден Азар з "Челсі" і ще четверо гравців.
Професійна футбольна асоціація (PFA) оголосила список претендентів на звання гравця року в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомив офіційний сайт PFA.
Нагорода буде вручена за підсумками сезону, який підходить до завершення.
На приз кращому гравцеві Прем'єр-ліги претендують шість футболістів.
Серед них - Еден Азар і Н'голо Канті (обидва – «Челсі»), Златан Ібрагімович («Манчестер Юнайтед»), Харрі Кейн («Тоттенхем»), Ромелу Лукаку («Евертон») і Алексіс Санчес («Арсенал»).
На звання кращого молодого гравця Прем'єр-ліги номіновані: Деле Аллі, Харрі Кейн (обидва – «Тоттенхем»), Майкл Кін («Портсмут»), Ромелу Лукаку («Евертон»), Джордан Пікфорд («Сандерленд») і Лерой Сане («Манчестер Сіті»).
Переможець буде обраний за результатами голосування професійних футболістів, членів профспілки гравців Англії.
Нагороди будуть вручені на урочистій церемонії в Лондоні 23 квітня.
Професійна футбольна асоціація є найстарішою в світі асоціацією професійних спортсменів і включає в себе 4000 членів.