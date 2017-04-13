Футболіст року в Англії: оприлюднено список номінантів

Професійна футбольна асоціація (PFA) оголосила список претендентів на звання гравця року в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомив офіційний сайт PFA.

Нагорода буде вручена за підсумками сезону, який підходить до завершення.

На приз кращому гравцеві Прем'єр-ліги претендують шість футболістів.

Серед них - Еден Азар і Н'голо Канті (обидва – «Челсі»), Златан Ібрагімович («Манчестер Юнайтед»), Харрі Кейн («Тоттенхем»), Ромелу Лукаку («Евертон») і Алексіс Санчес («Арсенал»).

На звання кращого молодого гравця Прем'єр-ліги номіновані: Деле Аллі, Харрі Кейн (обидва – «Тоттенхем»), Майкл Кін («Портсмут»), Ромелу Лукаку («Евертон»), Джордан Пікфорд («Сандерленд») і Лерой Сане («Манчестер Сіті»).

Переможець буде обраний за результатами голосування професійних футболістів, членів профспілки гравців Англії.

Нагороди будуть вручені на урочистій церемонії в Лондоні 23 квітня.

Професійна футбольна асоціація є найстарішою в світі асоціацією професійних спортсменів і включає в себе 4000 членів.