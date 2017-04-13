Італійський клуб "Торіно" зацікавлений у футболісті збірної України

Захисник збірної України з футболу і німецького «Дармштадта» Артем Федецький може продовжити кар'єру в італійському «Торіно», повідомляє «Футбол 24».

Читайте такожФедецький став 25-м капітаном в історії збірної УкраїниКонтракт 31-річного футболіста з «Дармштадтом» закінчується в кінці нинішнього сезону, тому він може перейти в нову команду в якості вільного агента.

За інформацією ЗМІ, за Федецьким стежать також ще два німецьких клуби.

"Торіно" під керівництвом наставника Синіші Михайловича на даний момент посідає 10-е місце в італійській Серії А.