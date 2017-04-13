Італійський клуб "Торіно" зацікавлений у футболісті збірної України
13:14, 13 квітня 2017Футбол
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Захисник національної збірної України Артем Федецький влітку може переїхати на Апенніни.
Артем Федецький зараз виступає за німецький "Дармштадт" / football24.ua
Захисник збірної України з футболу і німецького «Дармштадта» Артем Федецький може продовжити кар'єру в італійському «Торіно», повідомляє «Футбол 24».
Читайте такожФедецький став 25-м капітаном в історії збірної УкраїниКонтракт 31-річного футболіста з «Дармштадтом» закінчується в кінці нинішнього сезону, тому він може перейти в нову команду в якості вільного агента.
За інформацією ЗМІ, за Федецьким стежать також ще два німецьких клуби.
"Торіно" під керівництвом наставника Синіші Михайловича на даний момент посідає 10-е місце в італійській Серії А.
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