КДК вивів "Шахтар" у півфінал Кубка України з футболу

Комітет Федерації футболу України прийняв рішення щодо скандального матчу "Полтава" - "Шахтар".

На проведеному сьогодні засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ розглядалося питання по скасованому чвертьфінальному матчу Кубка України "Полтава" — "Шахтар". Читайте такожМатч Кубка України "Полтава" – "Шахтар" не відбудетьсяЗа інформацією zbirna.com, члени КДК, вивчивши всі документи, прийняли рішення зарахувати господарям технічну поразку — 0:3. Таким чином, 26 квітня у півфіналах Кубка України зустрінуться: "Шахтар" — "Дніпро" та "Миколаїв" — "Динамо". 5 квітня Комітет ФФУ зі стадіонів заборонив проводити поєдинок "Полтава" - "Шахтар" на клубному стадіоні "Полтави" через поганий стан газону.

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