Екс-зірка "Челсі" Дідьє Дрогба став в одній особі гравцем і співвласником американського клубу

Колишній нападник лондонського «Челсі» і збірної Кот-д'Івуара з футболу Дідьє Дрогба став гравцем і співвласником американського клубу «Фенікс Райзінг». Про це повідомляє Mirror.

«Фенікс», який до 2014 року мав назву «Арізона Юнайтед», виступає в Американській футбольній лізі – другому по силі дивізіоні США після МЛС.

«Бути власником і в той же час гравцем однієї команди – це незвично, але дуже заманливо. Для мене це буде хорошим переходом, тому що я хочу продовжувати грати, але мені вже майже 40 років, і зараз для мене важливо підготуватися до майбутньої кар'єри», – розповів Дідьє Дрогба.