Екс-зірка "Челсі" Дідьє Дрогба став в одній особі гравцем і співвласником американського клубу
12:19, 13 квітня 2017Футбол
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Дідьє Дрогба буде грати в футбол і одночасно керувати клубом "Фенікс Райзінг" в США.
Дідьє Дрогба: "Бути власником і в той же час гравцем однієї команди – це незвично" / Daily Mirror
Колишній нападник лондонського «Челсі» і збірної Кот-д'Івуара з футболу Дідьє Дрогба став гравцем і співвласником американського клубу «Фенікс Райзінг». Про це повідомляє Mirror.
«Фенікс», який до 2014 року мав назву «Арізона Юнайтед», виступає в Американській футбольній лізі – другому по силі дивізіоні США після МЛС.
«Бути власником і в той же час гравцем однієї команди – це незвично, але дуже заманливо. Для мене це буде хорошим переходом, тому що я хочу продовжувати грати, але мені вже майже 40 років, і зараз для мене важливо підготуватися до майбутньої кар'єри», – розповів Дідьє Дрогба.
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