У гравця збірної України з футболу Артема Кравця - новий наставник
10:53, 13 квітня 2017Футбол
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Легендарний футболіст лондонського "Арсеналу" Тоні Адамс очолив іспанську "Гранаду".
Тоні Адамс - новий наставник "Гранади" / www.granadacf.es
У команді українського нападника Артема Кравця - іспанської "Гранади" - змінився керманич.
Футбольний клуб «Гранада» повідомив про підписання контракту з англійським спеціалістом Тоні Адамсом, який раніше працював з «Портсмутом» і «Габалою», однак з 2011 року перебував у відпустці. Про це йдеться на офіційному сайті іспанського клубу.
50-річний Тоні Адамс є легендарним гравцем лондонського «Арсеналу», провівши за «Канонірів» більше 500 матчів.
На даний момент «Гранада» посідає 19-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.
У складі «Гранади» виступає український нападник Артем Кравець, який був орендований іспанським клубом у київського «Динамо».
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