У гравця збірної України з футболу Артема Кравця - новий наставник

У команді українського нападника Артема Кравця - іспанської "Гранади" - змінився керманич.

Футбольний клуб «Гранада» повідомив про підписання контракту з англійським спеціалістом Тоні Адамсом, який раніше працював з «Портсмутом» і «Габалою», однак з 2011 року перебував у відпустці. Про це йдеться на офіційному сайті іспанського клубу.

50-річний Тоні Адамс є легендарним гравцем лондонського «Арсеналу», провівши за «Канонірів» більше 500 матчів.

На даний момент «Гранада» посідає 19-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

У складі «Гранади» виступає український нападник Артем Кравець, який був орендований іспанським клубом у київського «Динамо».