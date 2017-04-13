Кріштіану Роналду став першим футболістом, який забив 100 м'ячів у єврокубках

Нападник мадридського «Реала» Кріштіану Роналду, який оформив дубль у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти «Баварії» (2:1), першим в історії футболу підкорив показник у 100 голів у єврокубкових турнірах.

Свій перший м'яч у єврокубках португалець забив 9 серпня 2005 року в складі "Манчестер Юнайтед" у матчі проти угорського "Дебрецена" (3:0). Свій 100-й гол 32-річний нападник провів вчора на 77-й хвилині матчу в Мюнхені, зробивши рахунок 2:1 на користь "Реала".

Для того, щоб забити 100 голів, Роналду знадобилося 143 зустрічі, а також 11 років, 8 місяців і 3 дні, повідомляє uefa.com.

В загальному історичному реєстрі бомбардирів єврокубкових турнірів слідом за Роналду йде Ліонель Мессі (97 голів).

Також в кращій п'ятірці голеадорів - іспанець Рауль (76 м'ячів), італієць Філіппо Індзагі (70) і українець Андрій Шевченко (67).