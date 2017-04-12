"Баварія" програла "Реалу" у матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів
23:40, 12 квітня 2017Футбол
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Гра в Мюнхені, завершилася з рахунком 1:2.
Роналду зробив дубль у матчі "Рала" з "Баварією" / Reuters
У Мюнхені і Мадриді завершилися перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в яких "Баварія" поступилася "Реалу", а "Атлетіко" обіграв "Лестер", повідомляє офіційний сайт змагань.
"Баварія" поступилася "Реалу" з рахунком 1:2, а "Атлетіко" в Мадриді обіграв англійський "Лестер" з рахунком 1:0.
Матчі-відповіді відбудуться 18 квітня.
БАВАРІЯ - РЕАЛ МАДРИД - 1:2
Голи: Відаль, 25 (1:0), Роналду, 47 (1:1), Роналду, 77 (1:2)
АТЛЕТІКО - ЛЕСТЕР - 1:0
Гол: Грізманн, 28 - з пенальті (1:0)
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