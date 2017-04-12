"Баварія" програла "Реалу" у матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Гра в Мюнхені, завершилася з рахунком 1:2.

У Мюнхені і Мадриді завершилися перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в яких "Баварія" поступилася "Реалу", а "Атлетіко" обіграв "Лестер", повідомляє офіційний сайт змагань. "Баварія" поступилася "Реалу" з рахунком 1:2, а "Атлетіко" в Мадриді обіграв англійський "Лестер" з рахунком 1:0. Матчі-відповіді відбудуться 18 квітня. БАВАРІЯ - РЕАЛ МАДРИД - 1:2 Голи: Відаль, 25 (1:0), Роналду, 47 (1:1), Роналду, 77 (1:2) АТЛЕТІКО - ЛЕСТЕР - 1:0 Гол: Грізманн, 28 - з пенальті (1:0)

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